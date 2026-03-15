L’abisso del Sinigaglia | la Roma crolla sotto i colpi di un Como d’autore

Nella serata del 15 marzo 2026, il Como ha battuto la Roma nello scontro diretto per la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso ai lombardi di superare i romani in classifica, modificando gli equilibri della zona europea. La sfida si è giocata allo stadio Sinigaglia, dove il Como ha mostrato un ottimo calcio e ha conquistato i tre punti.

Nella serata di oggi, 15 marzo 2026, lo scontro diretto per il posizionamento Champions League ha sancito il sorpasso dei lariani sui giallorossi. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como di Cesc Fàbregas ha ribaltato l’iniziale svantaggio firmato da Donyell Malen, imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Douvikas e Diego Carlos. La compagine di Gian Piero Gasperini, rimasta in dieci uomini al 64? per l’espulsione di Wesley, non ha retto l’urto della pressione avversaria, palesando fragilità strutturali e un’inquietante flessione atletica nella mezz’ora finale del match. La metamorfosi tattica di Fàbregas e l’ingenuità di Wesley. Il verdetto del campo riflette una gestione dei cambi diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Articoli correlati Leggi anche: La Cavese resiste oltre un’ora, poi crolla sotto i colpi del Trapani Como-Roma in streaming gratis e TV: dove vedere la sfida del SinigagliaC’è un’aria strana, elettrica, quella che precede le grandi sfide in riva al lago.