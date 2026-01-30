A nord di San Vito di Cadore, lungo la strada che collega Milano a Cortina, stanno ultimando una nuova rotatoria. L’obiettivo è rendere più scorrevole il traffico sulla variante. La rotatoria, ancora in fase di completamento, dovrebbe ridurre le code e facilitare gli spostamenti in zona.

A nord di San Vito di Cadore, lungo la variante che collega Milano a Cortina d’Ampezzo, è in fase avanzata di completamento una nuova rotatoria progettata per migliorare la fluidità del traffico. L’intervento, già in fase di ultimazione, rappresenta un passo strategico nell’ambito del piano di ottimizzazione della viabilità previsto per i prossimi mesi. La struttura, posizionata in un tratto critico della strada, è stata progettata per ridurre i tempi di attraversamento e minimizzare i rallentamenti causati dai passaggi incrociati tra veicoli provenienti da diverse direzioni. Il nodo viario, che in passato ha registrato picchi di congestione soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza turistica, dovrebbe ora garantire un flusso più omogeneo grazie all’implementazione di un sistema a rotazione circolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - In arrivo nuova rotatoria a nord di San Vito di Cadore per ottimizzare il traffico sulla variante Milano-Cortina

