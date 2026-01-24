San Concordio mostra segnali di miglioramento: il traffico e la sicurezza sono sotto controllo. Dopo aver ascoltato i commercianti della zona, emerge un quadro complessivamente positivo, con alcune criticità minori ancora da affrontare. La situazione sembra in fase di stabilizzazione, confermando che il peggio è alle spalle e che le iniziative adottate stanno portando risultati concreti.

Se ci sono quartieri dove le persone si lamentano, ce ne sono altri dove le cose vanno meglio. E’ il caso di viale di San Concordio, dove abbiamo chiesto ai commercianti di fare un primo bilancio sul traffico, la pulizia, eventuali segnalazioni e problemi riscontrati, ottenendo un riscontro buono con alcune criticità minori. Secondo Alessia Cerri (foto in basso), titolare di Alpha Centro Stampa nel viale, la situazione generale è tranquilla. "La pulizia è migliorata rispetto a qualche mese fa -racconta - le strade sono più curate e il traffico, seppur presente, scorre in modo regolare". Parere simile arriva anche da Giulia Lotti, dell’erboristeria "L’Albero della Vita", che segnala come la mattina la zona sia più trafficata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Concordio, il peggio è alle spalle ”Traffico e sicurezza sotto controllo“

Dumfries rompe il silenzio, il messaggio dopo l’operazione: «È stato un mese duro ma il peggio è alle spalle, ora…» – FOTODumfries condivide un messaggio sui social dopo l’operazione alla caviglia sinistra, offrendo un aggiornamento sul suo percorso di recupero.

Paura a San Concordio. Camion perde il carico di cemento armatoIeri mattina, in viale Europa a San Concordio, nei pressi dell’ingresso del casello autostradale di Lucca Est, si è verificato un incidente che ha provocato la perdita di un carico di cemento armato da parte di un camion.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: San Concordio, il peggio è alle spalle Traffico e sicurezza sotto controllo.

San Concordio, il peggio è alle spalle Traffico e sicurezza sotto controlloSe ci sono quartieri dove le persone si lamentano, ce ne sono altri dove le cose vanno meglio. E’ il caso di viale di San Concordio, dove abbiamo chiesto ai commercianti di fare un primo bilancio sul ... lanazione.it

La fabbrica lager. A San Concordio laboratorio abusivo di pelli per calzatureI carabinieri trovano sei persone irregolari al lavoro in pessime condizioni igieniche ... msn.com