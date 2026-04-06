Lorenzo Mark Finn domina il Giro del Belvedere 2026 Secondo successo consecutivo per il classe 2006 nella corsa trevigiana

L’87ª edizione del Giro del Belvedere si è conclusa con la vittoria di Lorenzo Mark Finn, che si conferma campione per il secondo anno consecutivo. Il giovane ciclista, nato nel 2006, ha conquistato il traguardo prima degli altri, confermando la sua superiorità sulla corsa che si svolge nella zona trevigiana. La gara ha visto la presenza di diversi giovani atleti, ma è stato il corridore classe 2006 a imporsi con netto vantaggio.

Si conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l’87esima edizione del Giro del Belvedere. Il campione del mondo in carica U23 ha corso con lucidità fino al secondo passaggio sul Montaner dove ha attaccato senza voltarsi, staccando tutti gli avversari ed involandosi in solitaria verso il traguardo di Villa di Villa. Per il portacolori del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies si tratta del secondo successo consecutivo nella corsa italiana, già conquistata nel 2025. Seconda posizione, con un distacco di 1’20” dal vincitore, per il britannico William Smith (Team Visma Lease a Bike Development), abile ad anticipare tutti nella volata di gruppo. Completa il podio Tommaso Bambagioni (Team Technipes). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Mark Finn domina il Giro del Belvedere 2026. Secondo successo consecutivo per il classe 2006 nella corsa trevigiana Leggi anche: Lorenzo Venturino, il classe 2006 che ha sbloccato la trattativa per Baldanzi al Genoa LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan insegue il secondo successo consecutivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 Il corridore della Lidl-Trek si è infatti aggiudicato la quarta frazione, la Fujairah-Fujairah di 182...