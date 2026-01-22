Lorenzo Venturino, classe 2006, ha contribuito a sbloccare la trattativa per il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa. L’accordo è stato finalizzato questa mattina, permettendo all’attaccante ex Empoli di tornare a lavorare con l’allenatore Daniele De Rossi. La firma del nuovo accordo rappresenta un passo importante per il club ligure nella definizione della rosa.

Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. La trattativa si è sbloccata definitivamente in mattinata, con l’ex Empoli che riabbraccerà così Daniele De Rossi. Baldanzi si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. A spingere per il trequartista toscano è stato proprio De Rossi, suo ex allenatore, che già due anni fa lo aveva fortemente voluto alla Roma. A sbloccare l’operazione è stato l’inserimento di una contropartita tecnica. Nelle scorse settimane si era parlato, in ottica Roma, di un possibile coinvolgimento di Frendrup nella trattativa per Baldanzi, ipotesi però subito respinta dal club ligure. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lorenzo Venturino, il classe 2006 che ha sbloccato la trattativa per Baldanzi al Genoa

