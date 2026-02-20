LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan insegue il secondo successo consecutivo

Jonathan Milan ha vinto oggi la quarta tappa del UAE Tour 2026, causando sorpresa tra gli appassionati di ciclismo. La sua vittoria arriva dopo aver battuto gli avversari in una volata finale emozionante sulla strada di Fujairah, lunga 182 chilometri. Milan, corridore della Lidl-Trek, ha dimostrato grande determinazione e velocità, confermando il suo buon momento di forma. La sua performance ha fatto salire il suo nome tra i favoriti della corsa, che prosegue con attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 Il corridore della Lidl-Trek si è infatti aggiudicato la quarta frazione, la Fujairah-Fujairah di 182 chilometri. 10:49 Jonathan Milan, dopo la caduta del primo giorno, punta il secondo successo consecutivo. 10:46 La frazione odierna non presenta difficoltà altimetriche di rilievo e sembra disegnata per l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. I velocisti sono pronti ad un nuovo duello. 10:43 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026, la Dubai Al Mamzar Park-Hamdan Bin Mohammed Smart University, di 166 chilometri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan insegue il secondo successo consecutivo Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan punta la seconda vittoria consecutiva Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan punta la seconda vittoria consecutivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour ... oasport.it Non male la volata di Jonathan Milan nella tappa di oggi dell'UAE Tour. Se parte davanti con il tempismo giusto chi lo può rimontare - facebook.com facebook Jonathan #Milan batte tutti in volata nella terza tappa de #UAETour e conquista il suo terzo successo stagionale x.com