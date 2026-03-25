Domenica 29 marzo alle ore 17 si terrà a Spoltore la presentazione del libro di Antonio Razzi intitolato

Il nuovo libro "Mamma, sai: dalla fabbrica sono arrivato al Senato" di Antonio Razzi, già senatore, sarà presentato domenica 29 marzo, alle ore 17, negli spazi della pizzeria napoletana Lello 2.0. All’evento, oltre all’autore, sarà presente anche Filippo Roma de Le Iene. Il volume, edito, da Graus Edizioni, racconta il percorso umano e professionale dell'autore, dalle sue radici operaie fino all'impegno nelle istituzioni. Il volume si avvale della prefazione della iena Filippo Roma. Antonio Razzi dialogherà con la giornalista Alessandra Renzetti, ripercorrendo i momenti salienti di una vita caratterizzata da grandi sfide e traguardi inaspettati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Antonio Razzi presenta il suo nuovo libro a Spoltore con la iena Filippo Roma

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