LIVE Italia-Spagna 8-8 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | continua l’equilibrio tra le due contendenti

Dopo circa cinque minuti e trenta secondi di gioco, la partita tra Italia e Spagna nella pallanuoto mondiale del 2026 si trova in parità, con il punteggio di 8-8. Durante il match, un giocatore spagnolo è stato espulso, mentre la squadra italiana ha chiesto un timeout. La difesa italiana è riuscita a recuperare il possesso, continuando a mantenere un equilibrio sul campo. La sfida resta molto combattuta e in fase di sviluppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’32” Espulsione per Sanhauja. Campagna chiama timeout. 5’35” Recupera la difesa azzurra. 5’59” Sfuma l’attacco italiano. 6’39” Aguirre stoppa la conclusione italiana. Filippo Ferrero, da lato cattivo, insacca il lungolinea vincente. ITALIA-SPAGNA 8-8. 7’09” Sanuhja non sbaglia e insacca sopra la testa del portiere- ITALIA-SPAGNA 7-8. 7’09” Fallo di Cannella e rigore per la Spagna. 7’23” Aguirre para la conclusione di Alesiani. 7’41” Espulsione per Bustos. 15:33 Alesiani vince, per distacco. il quarto sprint. 15:32 Tutto pronto per dare il via al parziale di chiusura. 15:31 In una partita contraddistinta da grande equilibrio saranno decisivi gli ultimi otto minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 8-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: continua l’equilibrio tra le due contendenti LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale. LIVE Italia-Spagna 3-4, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: pareggia DolceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26” Aguirre sorprende Nicosia dalla sua porta. Argomenti più discussi: A Palma di Maiorca Italia-Spagna 83-94 (Compaore 17); Six Nations Festival Under 18: la diretta streaming di Italia-Spagna; LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il Settebello; Italia U18 Maschile, gli Azzurrini che affrontano la Spagna nel Festival 6 Nazioni. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad ... oasport.it Confronto Spagna Italia, impietoso per noi... x.com Si chiude con uno straordinario tris di podi per l’Italia la 55ª edizione del celebre Trofeo Princesa Sofía in Spagna. Secondo posto per Riccardo Pianosi nel Formula Kite. Stesso risultato anche per Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica di iQFOi facebook