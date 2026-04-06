LIVE Italia-Spagna 3-4 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | pareggia Dolce

Nella partita di pallanuoto tra Italia e Spagna valida per la Coppa del Mondo 2026, il punteggio è di 3-4 in favore della squadra iberica. A 26 secondi dalla fine, Aguirre ha segnato sorprendendo Nicosia dalla porta italiana, portando la squadra spagnola in vantaggio. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26” Aguirre sorprende Nicosia dalla sua porta. ITALIA-SPAGNA 3-4. 51” Palo di Cannella sulla superiorità numerica. Aguirre para la seconda conclusione azzurra. 1’22” Sfuma la superiorità spagnola. Secondo fallo grave per Guerrato. 1’51” Passaggio impreciso. Sfuma l’uomo in più per l’Italia. 2’05” Espulsione per Biel Gomila. 2’16” Del Basso stoppa la conclusione avversaria. Chiude ancora la difesa azzurra sul secondo possesso. 3’18” Dolce finalizza la fulminea ripartenza azzurra con il tiro sul palo corto. ITALIA-SPAGNA 3-3 3’27” Recupero della difesa italiana. 3’51” Munarriz stoppa il tiro del giocatore azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 3-4, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: pareggia Dolce LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte alle 14:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... Temi più discussi: A Palma di Maiorca Italia-Spagna 83-94 (Compaore 17); Six Nations Festival Under 18: la diretta streaming di Italia-Spagna; Italia U18 Maschile, gli Azzurrini che affrontano la Spagna nel Festival 6 Nazioni; LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il Settebello. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad ... oasport.it Diretta/ Italia Spagna (risultato finale 2-0): abbiamo vinto la Coppa Davis 2025, è storico tris azzurro!Diretta Italia Spagna, risultato finale 2-0: gli azzurri hanno vinto la Coppa Davis 2025, è il terzo titolo consecutivo. DIRETTA ITALIA SPAGNA (RISULTATO FINALE 2-0): AZZURRI VINCITORI DELLA COPPA ... ilsussidiario.net Confronto Spagna Italia, impietoso per noi... x.com Si chiude con uno straordinario tris di podi per l’Italia la 55ª edizione del celebre Trofeo Princesa Sofía in Spagna. Secondo posto per Riccardo Pianosi nel Formula Kite. Stesso risultato anche per Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica di iQFOi facebook