LIVE Italia-Spagna 6-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | duello punto a punto

Nella partita di pallanuoto tra Italia e Spagna, il punteggio è di 6-6 e la gara è ancora in corso. Durante il secondo tempo, l’arbitro ha richiesto la palla e uno degli atleti ha chiesto un challenge, decisione che potrebbe influenzare l’andamento del match. La partita, valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026, si sta giocando con grande intensità e attenzione tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58” L’arbitro chiede palla. David Martin ha chiesto un challenge. 1’12” Nicosia para la conclusione rivale. 1’51” Fallo in attacco per gli azzurri. 1’55” Larumbe sfrutta l’espulsione di Di Somma e insacca sul palo lontano. ITALIA-SPAGNA 6-6. 2”03” Nicosia para su Valls Ferrer 2’42” Traversa di Sanahuja. 3’02” Alesiani insacca la lunga diagonale vincente su uomo in più. ITALIA-SPAGNA 6-5. 3’17” Blocco del giocatore spagnolo sul tiro italiano. 3’42” Fran Valera insacca da posizione 3 con il diagonale a fil di palo. ITALIA-SPAGNA 5-5. 04’00” Fuori misura la conclusione di Dolce. 04’06” Espulsione Munarriz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 6-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: duello punto a punto. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale. LIVE Italia-Spagna 3-4, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: pareggia DolceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26” Aguirre sorprende Nicosia dalla sua porta. Temi più discussi: Six Nations Festival Under 18: la diretta streaming di Italia-Spagna; LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il Settebello; A Palma di Maiorca Italia-Spagna 83-94 (Compaore 17); Italia U18 Maschile, gli Azzurrini che affrontano la Spagna nel Festival 6 Nazioni. Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad ... oasport.it LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad ... oasport.it Confronto Spagna Italia, impietoso per noi... x.com Si chiude con uno straordinario tris di podi per l’Italia la 55ª edizione del celebre Trofeo Princesa Sofía in Spagna. Secondo posto per Riccardo Pianosi nel Formula Kite. Stesso risultato anche per Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica di iQFOi facebook