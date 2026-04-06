LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas stravince la crono d’apertura deludono Ayuso e del Toro

Nella prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, si è disputata una cronometro di apertura con un risultato sorprendente: il ciclista Seixas ha conquistato la vittoria, mentre le aspettative su Ayuso e Toro non sono state confermate, risultando deludenti. La tappa è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulle performance dei corridori. A fine giornata, Seixas ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale e in carriera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Terza vittoria in stagione (e in carriera) per Paul Seixas. 17.43 Ecco la top ten della cronometro, che è anche quella della generale: 1 SEIXAS Paul 17.09 17.09 48.3 2 VAUQUELIN Kévin 0.23 17.32 47.3 3 GROßSCHARTNER Felix 0.27 17.36 47.1 4 ROGLI? Primož 0.28 17.37 47 5 VAN WILDER Ilan 0.29 17.38 47 6 LIPOWITZ Florian 0.33 17.42 46.8 7 AUGUST Andrew 0.40 17.49 46.5 8 MCNULTY Brandon 0.43 17.52 46.4 9 SKJELMOSE Mattias 0.45 17.54 46.3 10 LEONARD Michael 0.46 17.55 46.2 17.42 Arriva Landa con tutto il tifo basco per lui, 18’05” il suo tempo. Paul Seixas vince ufficialmente la crono di Bilbao. 17.39 Harold Tejada chiude in 18’04”, manca solo Landa sul traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas davanti a tutti, attesa per Ayuso e del Toro Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro!; Giro dei Paesi Baschi 2026, orario e ordine di partenza della cronometro inaugurale; Giro dei Paesi Baschi | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro dei Paesi Baschi: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: rimane in testa Paul Seixas, tra poco Ayuso e del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I ... oasport.it Paul Seixas si prepara ad affrontare il Giro dei Paesi Baschi con ambizioni importanti facebook Oggi comincia il Giro dei Paesi Baschi Corsa interessante con tanti uomini di classifica al via. Chi avrà la meglio Ricordatevi di mettere la formazione #Itzulia x.com