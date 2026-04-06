LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | rimane in testa Paul Seixas tra poco Ayuso e del Toro

Oggi si disputa la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con Paul Seixas in testa alla classifica generale. Poco prima delle 17, sono partiti i ciclisti Ayuso e del Toro, che si stanno preparando per le fasi finali della frazione. Nel frattempo, tra gli atleti in gara, Vauquelin occupa attualmente la terza posizione al secondo intermedio, mentre poco prima è scattato Luca Vegallito. La corsa prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Al via Luca Vegallito. 16.57 Vauquelin è terzo al secondo intermedio. 16.57 Brandon Mcnulty è settimo sul traguardo, con il tempo di 17’52”. 16.55 Partito Emmanuel Buchmann (Cofidis). 16.53 Devono ancora partire 16 corridori. 16.50 Lontano Hayter al secondo intermedio, il britannico non spaventa per il successo finale. 16.49 Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) prende il via. 16.46 Mcnulty è quarto al secondo intermedio, dopo essere stato terzo al primo. 13? lo svantaggio da Seixas per il corridore della UAE. 16.43 Al via MAgnus Cort Nielsen (Uno -X Mobility), adesso gli ultimi 20 corridori partiranno ogni due minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: rimane in testa Paul Seixas, tra poco Ayuso e del Toro LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas davanti a tutti, attesa per Ayuso e del Toro Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro!; Giro dei Paesi Baschi 2026, orario e ordine di partenza della cronometro inaugurale; Giro dei Paesi Baschi | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro dei Paesi Baschi: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic primo sul traguardo, partito TiberiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Paul Seixas si prepara ad affrontare il Giro dei Paesi Baschi con ambizioni importanti facebook DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa x.com