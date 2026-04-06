Nella giornata di oggi si svolgono diverse partite di tennis al torneo di Montecarlo. Tra gli incontri in programma, c’è la sfida tra Cobolli e Comesana, mentre si attende l’ingresso in campo dell’azzurro. Nel frattempo, è in corso la partita tra Fonseca e il suo avversario, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La sessione ha preso il via alle 11, con il focus su vari incontri in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 18.03 Dall’altra parte della rete ci sarà un tennista non disposto a fare regali. Un giocatore solido e consistente Comesana, che sulla terra sa il fatto suo. 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in California che in Florida che hanno alimentato dubbi e perplessità sulla sua attuale condizione. La speranza è di vederlo al meglio, per mettere in mostra le sue qualità. 17.57 L’azzurro è reduce da un periodo un po’ particolare. Dopo aver trionfato ad Acapulco (Messico), il classe 2002 del Bel Paese ha faticato a esprimere il proprio miglior tennis a Indian Wells e a Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurro

LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in campo Fonseca-Diallo, dopo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.

LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Fonseca avanti contro Diallo, poi l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.

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LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: secondo match sul Campo dei Principi, si dovrà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE ... oasport.it

Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook

Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com