LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | Fonseca avanti contro Diallo poi l’azzurro

Durante il torneo ATP di Montecarlo, si sono svolti diversi incontri con risultati che hanno coinvolto vari tennisti. Tra gli incontri in corso, si segnalano le sfide tra Fonseca e Diallo, mentre un altro match vede l’azzurro protagonista contro un avversario sconosciuto. La giornata ha visto anche le partite di doppio tra i tennisti italiani e altri atleti. La diretta continua con aggiornamenti sugli incontri in corso e sui risultati finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 17.04 Fonseca domina il primo set contro Diallo, imponendosi sullo score di 6-2. Vedremo se il canadese saprà invertire la rotta nel secondo parziale. A seguire questa sfida, ci sarà Cobolli opposto a Comesana. 16.12 A seguire ci sarà la sfida tra il brasiliano Joao Fonseca e il canadese Gabriel Diallo, che precederà il confronto tra Cobolli e Comesana. 16.10 Dopo 3 ore e 3 minuti di gioco termina il secondo incontro sul Campo dei Principi. Ha vinto il ceco Jiri Lehecka contro l’americano Emilio Nava sullo score di 7-6 (1) 6-7 (8) 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Fonseca avanti contro Diallo, poi l’azzurro LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in campo Fonseca-Diallo, dopo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Nava al terzo set contro Lehecka, bisognerà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio pieno di insidie; Flavio Cobolli Francisco Comesaña risultati in diretta e H2H; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: secondo match sul Campo dei Principi, si dovrà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE ... oasport.it Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi (oggi lunedì 6 aprile)Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi. ilsussidiario.net Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com