LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | in campo Fonseca-Diallo dopo l’azzurro

Al torneo ATP di Montecarlo, sul campo centrale, sono in corso le partite tra Fonseca e Diallo, mentre in precedenza si sono svolti gli incontri tra Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie. La diretta streaming è disponibile online, con aggiornamenti in tempo reale. L’evento coinvolge diversi giocatori italiani e internazionali, offrendo una giornata ricca di partite ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 16.12 A seguire ci sarà la sfida tra il brasiliano Joao Fonseca e il canadese Gabriel Diallo, che precederà il confronto tra Cobolli e Comesana. 16.10 Dopo 3 ore e 3 minuti di gioco termina il secondo incontro sul Campo dei Principi. Ha vinto il ceco Jiri Lehecka contro l’americano Emilio Nava sullo score di 7-6 (1) 6-7 (8) 6-2. 15.32 Si prolunga il secondo match sul Campo dei Principi: l’americano Emilio Nava ha conquistato il secondo set sullo score di 7-6 (8) contro il ceco Jiri Lehecka, quindi si andrà al terzo set. Bisognerà attendere per assistere alla sfida tra Cobolli e Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in campo Fonseca-Diallo, dopo l’azzurro LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Rinderknech, l’azzurro chiude il programma sul Campo dei PrincipiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: secondo match sul Campo dei Principi, si dovrà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio pieno di insidie; Flavio Cobolli Francisco Comesaña risultati in diretta e H2H; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in corso il primo match sul Campo dei PrincipiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE ... oasport.it DIRETTA ATP MONTECARLO 2026 | Cobolli Comesana streaming video tv: Arnaldi in campo contro Garin (6 aprile)Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi. ilsussidiario.net Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com