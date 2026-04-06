LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | in campo Fonseca-Diallo dopo l’azzurro

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Montecarlo, sul campo centrale, sono in corso le partite tra Fonseca e Diallo, mentre in precedenza si sono svolti gli incontri tra Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie. La diretta streaming è disponibile online, con aggiornamenti in tempo reale. L’evento coinvolge diversi giocatori italiani e internazionali, offrendo una giornata ricca di partite ufficiali.

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LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: secondo match sul Campo dei Principi, si dovrà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.

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