LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | secondo match sul Campo dei Principi si dovrà attendere per l’azzurro

Al torneo ATP di Montecarlo, il secondo incontro sul Campo dei Principi vede in campo un tennista azzurro. L’attesa prosegue prima che l’azzurro scenda in campo, mentre sullo stesso campo si stanno svolgendo altri incontri. La diretta streaming è attiva e permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La partita di Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie è cominciata alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 14.10 Terminato il primo set nella seconda sfida sul Campo dei Principi: il ceco Jiri Lehecka in vantaggio contro l’americano Emilio Nava sullo score di 7-6 (1). 12.46 Secondo incontro sul Campo dei Principi sarà quello tra il ceco Jiri Lehecka, finalista nell’ultimo Masters1000 di Miami, e l’americano Emilio Nava, giocatore proveniente dalle qualificazioni. 12.44 Si conclude il primo match sul Campo dei Principi a Montecarlo: vittoria del francese Arthur Rinderknech contro il russo Karen Khachanov sullo score di 7-5 6-2. 12.05 E’ in corso il primo incontro sul Campo dei Principi tra il francese Arthur Rinderknech e il russo Karen Khachanov: avanti il transalpino, dopo aver conquistato il primo parziale sullo score di 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: secondo match sul Campo dei Principi, si dovrà attendere per l’azzurro LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in corso il primo match sul Campo dei PrincipiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Rinderknech, l’azzurro chiude il programma sul Campo dei PrincipiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio pieno di insidie; Flavio Cobolli Francisco Comesaña risultati in diretta e H2H; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in corso il primo match sul Campo dei PrincipiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE ... oasport.it Diretta ATP Montecarlo 2026 | Cobolli Comesana streaming video tv: Rublev e Rinderknech trionfano (6 aprile)Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi. ilsussidiario.net Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook