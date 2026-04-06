LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | Nava al terzo set contro Lehecka bisognerà attendere per l’azzurro

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Nava e Lehecka è in corso, con il giovane azzurro impegnato nel terzo set. La partita tra Cobolli e Comesana si svolge in diretta, mentre si attende l’esito di quella tra Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie, che è iniziata alle 11. I tifosi restano in attesa di aggiornamenti sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 15.32 Si prolunga il secondo match sul Campo dei Principi: l’americano Emilio Nava ha conquistato il secondo set sullo score di 7-6 (8) contro il ceco Jiri Lehecka, quindi si andrà al terzo set. Bisognerà attendere per assistere alla sfida tra Cobolli e Comesana. 14.10 Terminato il primo set nella seconda sfida sul Campo dei Principi: il ceco Jiri Lehecka in vantaggio contro l’americano Emilio Nava sullo score di 7-6 (1). 12.46 Secondo incontro sul Campo dei Principi sarà quello tra il ceco Jiri Lehecka, finalista nell’ultimo Masters1000 di Miami, e l’americano Emilio Nava, giocatore proveniente dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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