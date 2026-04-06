LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | Nava al terzo set contro Lehecka bisognerà attendere per l’azzurro

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Nava e Lehecka è in corso, con il giovane azzurro impegnato nel terzo set. La partita tra Cobolli e Comesana si svolge in diretta, mentre si attende l’esito di quella tra Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie, che è iniziata alle 11. I tifosi restano in attesa di aggiornamenti sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 15.32 Si prolunga il secondo match sul Campo dei Principi: l’americano Emilio Nava ha conquistato il secondo set sullo score di 7-6 (8) contro il ceco Jiri Lehecka, quindi si andrà al terzo set. Bisognerà attendere per assistere alla sfida tra Cobolli e Comesana. 14.10 Terminato il primo set nella seconda sfida sul Campo dei Principi: il ceco Jiri Lehecka in vantaggio contro l’americano Emilio Nava sullo score di 7-6 (1). 12.46 Secondo incontro sul Campo dei Principi sarà quello tra il ceco Jiri Lehecka, finalista nell’ultimo Masters1000 di Miami, e l’americano Emilio Nava, giocatore proveniente dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Nava al terzo set contro Lehecka, bisognerà attendere per l’azzurro LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: secondo match sul Campo dei Principi, si dovrà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Rinderknech, l’azzurro chiude il programma sul Campo dei PrincipiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio pieno di insidie; Flavio Cobolli Francisco Comesaña risultati in diretta e H2H; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in corso il primo match sul Campo dei PrincipiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE ... oasport.it Diretta ATP Montecarlo 2026 | Cobolli Comesana streaming video tv: Rublev e Rinderknech trionfano (6 aprile)Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi. ilsussidiario.net Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com