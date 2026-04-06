LIVE Cobolli-Comesana 7-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro con grinta fa suo il primo set l’argentino chiama il MTO

Al torneo di Montecarlo, il match tra l'azzurro e l’argentino prosegue con un primo set vinto dall’italiano 7-5. Durante il gioco, il giocatore argentino ha richiesto un trattamento medico temporaneo chiamato MTO. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online dalle 11 con gli incontri di Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 40-0 Servizio slice sulla riga di Comesana e Cobolli non riesce a rispondere. 30-0 Larga la risposta di dritto di Cobolli. 15-0 In rete il cross di dritto di Cobolli. 19.19 L’argentino va a servire, vediamo cosa succede. 19.18 Forse problemi di stomaco per Comesana. Pillola che, a quanto pare, non è di gradimento per il sudamericano. 19.17 Arrivati fisioterapista e medico per Comesana. 19.16 Cobolli si copre in qualche modo perché la temperatura si è abbassata in maniera importante. 19.16 Attenzione, ci sono problemi per Comesana. Volto abbastanza sconsolato per l’argentino, vediamo cosa succede. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 7-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro con grinta fa suo il primo set, l’argentino chiama il MTO LIVE Cobolli-Comesana 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro costretto a inseguire nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana 2-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro troppo falloso in questo 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters); Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana. Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it #Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro #Comesana x.com Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook