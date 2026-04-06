LIVE Cobolli-Comesana 2-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | azzurro troppo falloso in questo 1° set

Durante il primo set del match tra Cobolli e Comesana all’ATP Montecarlo 2026, l’azzurro ha commesso diversi errori non forzati, portando a un punteggio di 2-4. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e le azioni più significative. Sono stati osservati vari momenti di difficoltà per il giocatore italiano, che ha cercato di reagire nel corso del set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 30-30 Recupero miracoloso di Cobolli che alza su un pallonetto e Comesana però sbaglia uno smash non impossibile. 30-15 Altro dritto out di Cobolli, davvero tanti errori per il romano. 15-15 Ancora il secondo colpo col dritto che si infrange in rete per Cobolli. 0-15 Dritto a sventaglio risolutivo per Cobolli. Arriva il break per l’argentino, Cobolli esegue una palla corta non eccezionale e sbaglia poi un pallonetto col rovescio non impossibile. 4-2 per l’argentino nel primo set. Il sudamericano al servizio. 30-40 Lungo il dritto in manovra di Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 2-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro troppo falloso in questo 1° set LIVE Cobolli-Comesana 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro costretto a inseguire nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Nava al terzo set contro Lehecka, bisognerà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Flavio Cobolli Francisco Comesaña risultati in diretta e H2H; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana. Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com