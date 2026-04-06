LIVE Cobolli-Comesana 2-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | azzurro troppo falloso in questo 1° set

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il primo set del match tra Cobolli e Comesana all’ATP Montecarlo 2026, l’azzurro ha commesso diversi errori non forzati, portando a un punteggio di 2-4. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e le azioni più significative. Sono stati osservati vari momenti di difficoltà per il giocatore italiano, che ha cercato di reagire nel corso del set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 30-30 Recupero miracoloso di Cobolli che alza su un pallonetto e Comesana però sbaglia uno smash non impossibile. 30-15 Altro dritto out di Cobolli, davvero tanti errori per il romano. 15-15 Ancora il secondo colpo col dritto che si infrange in rete per Cobolli. 0-15 Dritto a sventaglio risolutivo per Cobolli. Arriva il break per l’argentino, Cobolli esegue una palla corta non eccezionale e sbaglia poi un pallonetto col rovescio non impossibile. 4-2 per l’argentino nel primo set. Il sudamericano al servizio. 30-40 Lungo il dritto in manovra di Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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