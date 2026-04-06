LIVE Cobolli-Comesana 1-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | azzurro costretto a inseguire nel 1° set

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In semifinale dell’ATP di Montecarlo, un tennista italiano si è trovato sotto di un set contro il suo avversario. La partita è iniziata con il primo set concluso in favore dell’avversario, che ha portato l’azzurro a cercare di recuperare nel secondo. La diretta streaming ha mostrato l’andamento degli incontri tra i due giocatori, con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 0-30 Stecca il dritto Cobolli, in manovra. 0-15 Doppio fallo di Cobolli. Comesana fa suo il game, con una brutta risposta di rovescio in rete di Cobolli. 2-1 per l’argentino, senza break, in questo primo set. Il romano andrà a servire. Vantaggio Comesana, stavolta la palla corta è buona dell’argentino, Cobolli ci arriva sull’incrociato, ma lascia scoperto il campo e il sudamericano va a segno. 40-40 Sbaglia il dritto a sventaglio Comesana da posizione favorevole, si va ai vantaggi. 40-30 Gran pallonetto col rovescio di Cobolli, prontissimo a punire una discesa a rete non sicura del rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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