LIVE Cobolli-Comesana 1-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | azzurro costretto a inseguire nel 1° set

In semifinale dell’ATP di Montecarlo, un tennista italiano si è trovato sotto di un set contro il suo avversario. La partita è iniziata con il primo set concluso in favore dell’avversario, che ha portato l’azzurro a cercare di recuperare nel secondo. La diretta streaming ha mostrato l’andamento degli incontri tra i due giocatori, con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 0-30 Stecca il dritto Cobolli, in manovra. 0-15 Doppio fallo di Cobolli. Comesana fa suo il game, con una brutta risposta di rovescio in rete di Cobolli. 2-1 per l’argentino, senza break, in questo primo set. Il romano andrà a servire. Vantaggio Comesana, stavolta la palla corta è buona dell’argentino, Cobolli ci arriva sull’incrociato, ma lascia scoperto il campo e il sudamericano va a segno. 40-40 Sbaglia il dritto a sventaglio Comesana da posizione favorevole, si va ai vantaggi. 40-30 Gran pallonetto col rovescio di Cobolli, prontissimo a punire una discesa a rete non sicura del rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro costretto a inseguire nel 1° set LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Nava al terzo set contro Lehecka, bisognerà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in campo Fonseca-Diallo, dopo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Live Flavio Cobolli - Francisco Comesaña - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/04/2026; LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio pieno di insidie; Flavio Cobolli Francisco Comesaña risultati in diretta e H2H; Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters). Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com