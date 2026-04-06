LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!

Al torneo ATP di Montecarlo, il giocatore romano ha vinto il primo set 7-5, perso il secondo 2-6 e si è aggiudicato il terzo 6-3, conquistando così la vittoria in tre set. La partita si è conclusa con una vittoria al terzo set, dimostrando resistenza nel momento decisivo. È possibile seguire la diretta della partita e aggiornarsi sui risultati di altri incontri in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 20.46 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.45 Cobolli, dunque, riesce a spuntarla in una giornata non brillante specialmente per quanto accaduto nel secondo set. Bravo il romano a venir fuori alla distanza, certo i 51 errori sono davvero tanti a fronte di 31 vincenti. Un tennis acceso-spento che andrà assolutamente considerato, in prospettiva del prossimo match che sarà contro il belga Alexander Blockx che a sorpresa ha battuto il canadese Denis Shapovalov. LARGO IL DRITTO DI COMESANA! Cobolli batte in due ore e mezza Francisco Comesana col punteggio di 7-5 2-6 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi! LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al terzo set, romano fallosoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: romano a corrente alternata nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters); Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it COBOLLI VINCE LA BATTAGLIA CONTRO COMESANA Dopo due ore mezza di gioco la spunta Flavio al debutto del Masters 1000 di Montecarlo! Al secondo turno sfiderà il qualificato, classe 2005, Alexander Blockx facebook COBOLLI avanti di un set: l'azzurro, che è stato anche in svantaggio di un break, chiude il primo parziale per 7-5 su Comesana! x.com