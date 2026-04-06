LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Montecarlo, il giocatore romano ha vinto il primo set 7-5, perso il secondo 2-6 e si è aggiudicato il terzo 6-3, conquistando così la vittoria in tre set. La partita si è conclusa con una vittoria al terzo set, dimostrando resistenza nel momento decisivo. È possibile seguire la diretta della partita e aggiornarsi sui risultati di altri incontri in programma.

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