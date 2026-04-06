LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si va al terzo set romano falloso

Al torneo ATP di Montecarlo, si sta disputando la partita tra Cobolli e Comesana, con il primo set terminato 7-5 e il secondo 2-6. La sfida è in corso e si sta giocando il terzo set. Durante il match, un giocatore romano è stato segnalato per un errore falloso. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link fornito. La partita tra Berrettini e Vavassori, contro De Minaur e Norrie, è prevista dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 Altro dritto in rete di Cobolli, in un secondo set in cui ha subìto un parziale pesantissimo di 6 game a 0, dopo essere stato avanti 2-0. Prestazione incolore del romano che francamente è lontano parente da quello apprezzato in Messico. Si spera che sappia ritrovarsi nel terzo set, altrimenti Comesana ha buone chance per far sua la partita. Toccherà al sudamericano servire. 30-40 Rovescio steccato di Cobolli e set-point per l’argentino. 30-30 Rovescio in rete di Comesana. 15-30 Cross di dritto vincente di Comesana. 15-15 Controsmorzata ottima di Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al terzo set, romano falloso LIVE Cobolli-Comesana 2-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro troppo falloso in questo 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: romano a corrente alternata nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters); Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it COBOLLI avanti di un set: l'azzurro, che è stato anche in svantaggio di un break, chiude il primo parziale per 7-5 su Comesana! x.com Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook