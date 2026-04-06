LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | set e break di vantaggio per l’azzurro

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Cobolli e Comesana sta proseguendo con il primo set in corso e il punteggio di 7-5, 2-1 a favore dell’azzurro. I due giocatori stanno scambiando colpi intensi, con Cobolli che ha ottenuto un break di vantaggio nel secondo set. La partita è disponibile in diretta, con aggiornamenti in tempo reale da questa mattina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 15-30 Ancora il dritto di Cobolli che si infrange in rete. 15-15 Splendida palla corta di Cobolli. 0-15 Dritto in avanzamento che colpisce il nastro per Cobolli. Altro errore di dritto di Comesana e c’è il BREAK! Argentino che fatica nello scambio in questo inizio di frazione, l’azzurro deve approfittarne. 2-1 per lui e ora ci sarà da servire. 15-40 Bravissimo Cobolli a recuperare su palla corta, trovando una soluzione incrociata col polso. 15-30 Stavolta gioca corto Comesana e col dritto Cobolli lo punisce. 15-15 Gioca troppo corto Cobolli e Comesana viene a rete e conclude. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: set e break di vantaggio per l’azzurro LIVE Cobolli-Comesana 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella due palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro costretto a inseguire nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters); Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana. Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it #Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro #Comesana x.com Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook