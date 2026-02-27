LIVE Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic 6-7 3-6 ATP Dubai 2026 in DIRETTA | la coppia croata-salvadoregna si aggiudica il match Calo degli azzurri nel finale

Durante il torneo ATP di Dubai 2026, la coppia formata da Arevalo e Pavic ha vinto il match contro Bolelli e Vavassori con un punteggio di 7-6, 6-3. Gli azzurri hanno subito un calo nel secondo set, che ha permesso agli avversari di portare a casa la vittoria. La partita si è conclusa alle 12:19, quando la diretta è stata chiusa.

12:19 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 12:18 La coppia croata-salvadoregna ha vinto il 47% dei punti in risposta sulla seconda. Il duo portacolori del bel paese il 52%. 12:15 Vavassori e Bolelli hanno vinto il 71% di punti al servizio. Le teste di serie numero 2 del torneo il 75%. 12:12 In finale incroceranno le racchette con CashGlasspool o HeliovaaraPatten. 12:09 Vediamo un po' di dati. Lo score degli incontri diretti tra le due coppie è ora di 5-3. Arevalo e Pavic non battevano gli azzurri dalle Finals del 2024 dopo 3 sconfitte consecutive.