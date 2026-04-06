LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie 6-4 4-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | confronto in parità Decisivo il match tie-break

Nel torneo di Montecarlo, i tennisti si affrontano in un match che si trova in parità dopo i primi due set. Vavassori ha ottenuto un buon inizio con una vittoria nel primo set, mentre nel secondo è stato superato. La partita si decide al tie-break, con il punteggio momentaneo di 6-4, 4-6. Gli aggiornamenti in tempo reale indicano un equilibrio tra le due coppie, con alcune battute decisive e punti in rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Buona prima per Vavassori. 2-1 In rete la chiusura del romano. 2-0 In rete il tocco di Norrie. 1-0 Chiude a rete Vavassori. 12:29 Confronto in parità. Sarà decisivo il match tie-break. 4-6 Diritto fuori misura per Berrettini 40-30 Norrie copre la rete in allungo. 30-30 Diritto incrociato di Vavassori. 30-15 Lungo il diritto dell’australiano. 30-0 Norrie chiude bene a rete. 15-0 In rete il diritto di Berrettini. 4-5 Vavassori forza l’errore dell’avversario. 40-0 Lungo il rovescio di Norrie. 30-0 Tocco delizioso sotto rete per il tennista romano. 15-0 Volée di rovescio per Berrettini. 3-5 Smash De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: confronto in parità. Decisivo il match tie-break Leggi anche: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break per il britannico e l’australiano Leggi anche: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 3-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0 Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente Bolelli; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il diritto del romano. 15-0 Fuori la volée di Vavassori. 2-3 Pallonetto vincente di De Minaur. oasport.it Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com