LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie 6-4 3-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | gli azzurri subiscono il break da 40-0

Al torneo di Montecarlo, la partita tra le coppie italiane e gli avversari australiani e britannici è in corso. I giocatori italiani hanno subito un break, passando da 40-0 a un punto per gli avversari. In questa fase, l’australiano ha messo a segno un elegante volée di diritto, mentre Vavassori ha commesso un errore a rete. La partita si svolge sui campi all’aperto e viene trasmessa in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Smash De Minaur. 40-15 Vavassori chiude a rete. 40-0 Elegante volée di diritto dell’australiano. 30-0 Chiude di diritto il tennista oceanico. 15-0 Smash di Norrie. 3-4 Chiude a rete il torinese. 40-15 Si affida ancora al suo servizio il romano. 30-15 Prima profonda per Berrettini. 15-15 Buona chiusura a rete per Vavassori. 0-15 Chiude a rete l’australiano. 2-4 Prima vincente dell’australiano. 40-0 Fuori la risposta del giocatore piemontese. 30-0 In rete il diritto del romano. 15-0 Fuori la volée di Vavassori. 2-3 Pallonetto vincente di De Minaur. 40-40 Berrettini non trova la palla a rete. 40-30 Secondo doppio fallo consecutivo per Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 3-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0 LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri difendono il servizio in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace 40-15 Lungo il diritto del romano. LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri difendono il servizio in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Berrettini non trova la palla a rete. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente Bolelli; Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: assente Bolelli, si gioca alle 11.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea ... oasport.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com