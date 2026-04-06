LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie 6-4 4-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | gli azzurri subiscono il break da 40-0

Al torneo ATP di Montecarlo, i giocatori italiani sono in campo in due match aperti. Nei confronti di doppio, gli azzurri sono in svantaggio per 4-5 nel secondo set contro i britannici, dopo aver perso un punto ai vantaggi. Nel singolare, il britannico Norrie ha conquistato un punto con un errore dell’avversario, portandosi avanti nel punteggio. La gara prosegue con entrambe le squadre che cercano di ottenere il break decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Vavassori forza l’errore dell’avversario. 40-0 Lungo il rovescio di Norrie. 30-0 Tocco delizioso sotto rete per il tennista romano. 15-0 Volée di rovescio per Berrettini. 3-5 Smash De Minaur. 40-15 Vavassori chiude a rete. 40-0 Elegante volée di diritto dell’australiano. 30-0 Chiude di diritto il tennista oceanico. 15-0 Smash di Norrie. 3-4 Chiude a rete il torinese. 40-15 Si affida ancora al suo servizio il romano. 30-15 Prima profonda per Berrettini. 15-15 Buona chiusura a rete per Vavassori. 0-15 Chiude a rete l’australiano. 2-4 Prima vincente dell’australiano. 40-0 Fuori la risposta del giocatore piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0 Leggi anche: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 3-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0 LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri difendono il servizio in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace 40-15 Lungo il diritto del romano. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente Bolelli; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il diritto del romano. 15-0 Fuori la volée di Vavassori. 2-3 Pallonetto vincente di De Minaur. oasport.it Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com