LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie 6-4 2-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | gli azzurri difendono il servizio in apertura

Nel torneo di Montecarlo, il match tra i due italiani e gli avversari stranieri procede con due giochi già disputati. Gli azzurri hanno mantenuto il servizio all'inizio e attualmente conducono per 2-1, dopo aver conquistato il secondo gioco con un ace e un punto con un smash. La partita si svolge in diretta, e i giocatori si stanno confrontando in vari scambi, con alcune palle lunghe e punti vinti con precisione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace 40-15 Lungo il diritto del romano. 40-0 Ace. 30-0 Smash del torinese. 15-0 Lungo il diritto di Norrie. 1-1 In rete il diritto del romano. 40-30 Prima vincente. 30-30 Comoda volée per Norrie. 15-30 In rete il rovescio dell’australiano. 15-15 In rete il diritto del piemontese. 0-15 Vavassori forza l’errore dell’australiano. 1-0 Servizio vincente di Vavassori. 40-40 Norrie brucia Berrettini con il diritto. 40-30 Vavassori forza l’errore da fondo del rivale. 30-30 Prima solida e profonda per il piemontese. 15-30 Diritto incrociato vincente per Norrie. 15-15 Chiude a rete Berrettini. 0-15 Doppio fallo Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri difendono il servizio in apertura Leggi anche: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano tiene il servizio d’apertura LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: giocatori in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:09 I giocatori entrano in campo e iniziano il riscaldamento. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente Bolelli; Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: assente Bolelli, si gioca alle 11.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea ... oasport.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com