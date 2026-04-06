LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie 6-4 2-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | gli azzurri difendono il servizio in apertura

Al torneo di Montecarlo, gli italiani Berrettini e Vavassori sono impegnati contro De Minaur e Norrie. Attualmente il punteggio vede gli azzurri in vantaggio 6-4, 2-2, con Berrettini e Vavassori che mantengono il servizio in apertura. Durante il gioco, Berrettini manca un colpo a rete e Vavassori commette un doppio fallo, il secondo consecutivo. La partita è in diretta e vengono aggiornati i punteggi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Berrettini non trova la palla a rete. 40-30 Secondo doppio fallo consecutivo per Vavassori. 40-15 Terzo doppio fallo per il torinese. 40-0 Smash vincente di Vavassori. 30-0 Chiude a rete Berrettini. 15-0 Prima vincente di Vavassori. 2-2 Servizio vincente. 40-30 Lungo il diritto di Norrie. 40-15 Smash al volo dell’australiano. 30-15 Risposta vincente di Vavassori. 30-0 In rete il colpo da fondo dei due azzurri. 15-0 Lunga la volée del tennista piemontese. 2-1 Ace 40-15 Lungo il diritto del romano. 40-0 Ace. 30-0 Smash del torinese. 15-0 Lungo il diritto di Norrie. 1-1 In rete il diritto del romano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri difendono il servizio in apertura LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri difendono il servizio in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace 40-15 Lungo il diritto del romano. Leggi anche: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano tiene il servizio d’apertura Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente Bolelli; Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: assente Bolelli, si gioca alle 11.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea ... oasport.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com