Alle 12.30 si gioca la partita tra Como e Pisa, con Diao che prende il posto di Fabregas dal primo minuto. Hiljemark ha deciso di far scendere in campo Moreo e Meister come coppia d’attacco. I padroni di casa cercano di mantenere il quarto posto in classifica, mentre gli ospiti puntano a recuperare punti in una zona pericolosa.

Solo l'Inter (23) ha conquistato più punti del Como (21) nel girone di ritorno: i lombardi nelle ultime 12 gare hanno portato a casa 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (l'1-2 casalingo contro la Fiorentina a febbraio). Il Pisa invece approda al Sinigaglia in cerca di una vittoria in trasferta che manca dal. 1991. Diciassette le trasferte disputate dall'ultimo successo fuori dalle mura amiche (3-2 a Parma), 9 di queste sfide sono terminate in parità, 8 con la sconfitta dei nerazzurri. (3-5-2) Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. All: Hiljemark (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 12.30 Como-Pisa: Diao dal 1' per Fabregas, Moreo-Meister la coppia scelta da Hiljemark

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