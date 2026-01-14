Liv Morgan | La rivalità con Rhea Ripley non era voluta

Liv Morgan ha chiarito che la rivalità con Rhea Ripley non era intenzionale. Attualmente, Morgan e Roxanne Perez sono le nuove contendenti ai WWE Women’s Tag Team Championships, ma la disputa con Ripley rimane un elemento importante nel loro percorso. La situazione evidenzia le dinamiche complesse e imprevedibili nel mondo del wrestling femminile, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati sulla scena WWE.

Liv Morgan e Roxanne Perez sono ufficialmente le nuove prime contendenti ai WWE Women’s Tag Team Championships, ma la loro strada verso i titoli ha inevitabilmente riacceso una delle rivalità più intense degli ultimi anni: quella tra Liv Morgan e Rhea Ripley. Dopo aver vinto un match a più squadre a Raw contro The Kabuki Warriors, Bayley e Lyra Valkyria, Morgan e Perez si sono guadagnate una chance titolata contro Rhea Ripley e IYO SKY, campionesse in carica, che difenderanno le cinture a Saturday Night’s Main Event. Parlando a Raw Recap, Liv Morgan ha chiarito che questo nuovo scontro con Ripley non è nato per motivi personali, ma solo per la corsa ai titoli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

