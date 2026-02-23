rhea ripley svela i postumi dello scontro a smackdown

Rhea Ripley rivela le conseguenze dello scontro a SmackDown, causate da un duro combattimento contro Giulia. La wrestler ha mostrato le ferite e i fastidi che ha subito durante l’incontro, sottolineando quanto sia stato intenso il confronto. I fan hanno potuto notare le ecchimosi e la fatica evidente sul suo volto. Ripley si prepara ora a recuperare, mentre i tifosi attendono il suo prossimo passo in federazione.

Nel corso dell'ultima puntata di SmackDown, Rhea Ripley è stata protagonista di un incontro contro Giulia. Fin dall'inizio, la sfida ha mostrato ritmo e intensità; la vittoria è arrivata per squalifica dopo circa nove minuti, senza permettere festeggiamenti completi. Durante l'azione, però, un colpo all’occhio ha segnato la serata, lasciando percepibile un segno fisico sull'atleta. La contesa ha visto la campionessa di coppia impegnata in un confronto serrato contro la contendista avversaria, con l'arbitro che ha intervenuto per mettere fine all'incontro mediante squalifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Rhea Ripley mostra un infortunio grave dopo un intenso match a WWE SmackDownL'infortunio di Ripley solleva preoccupazioni mentre la WWE si avvicina all'Elimination Chamber e ai piani per WrestleMania. worldwrestling.it

Dopo il durissimo match contro Giulia a SmackDown, Rhea Ripley ha condiviso su IG un evidente occhio nero rimediato durante l’incontro. La didascalia “Buon compleanno Giulia” Un messaggio ironico dopo una vera battaglia sul ring nel giorno del 32°c x.com

#wrestling #Dominikmysterio La sorella della stella WWE Dominik Mysterio sostiene Liv Morgan anziché Rhea Ripley: Il campione intercontinentale WWE e campione AAA Mega, Dominik Mysterio, si è ormai ambientato nel suo ruolo di uno dei principali anta - facebook.com facebook