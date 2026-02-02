Prima laurea con doppio titolo in Economia e Ingegneria in Italia | il nuovo percorso formativo alla LIUC di Castellanza

La LIUC di Castellanza ha avviato un nuovo percorso di studi che nessuno aveva mai proposto in Italia. È il primo doppio titolo magistrale in Economia e Ingegneria, un percorso che permette agli studenti di ottenere due lauree in tempi più brevi e con un approccio integrato. I primi studenti sono già iscritti e si preparano a completare questa sfida innovativa.

Alla LIUC di Castellanza è partito un percorso formativo senza precedenti in Italia: il primo e unico doppio titolo magistrale congiunto in Economia e Ingegneria. Il nuovo programma, attivato a ottobre 2025, permetterà agli studenti di conseguire contemporaneamente due lauree magistrali, riconosciute a livello nazionale e internazionale. L'iniziativa rappresenta una svolta significativa nel panorama accademico italiano, dove la separazione tra discipline umanistiche e tecniche è tradizionalmente marcata. Questo nuovo modello di formazione mira a colmare il gap tra competenze economiche e ingegneristiche, preparando professionisti in grado di affrontare sfide complesse in settori come la digitalizzazione industriale, la gestione delle supply chain e l'innovazione tecnologica applicata al business.

Dal carcere duro alla lode: Raffaele Martena si laurea in Economia con il massimo dei voti TUTURANO – Un importante traguardo personale è stato raggiunto all’interno della Casa circondariale di Novara.

