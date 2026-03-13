Agnosine | Family Run

Il comune di Agnosine organizza domenica 15 marzo una passeggiata collettiva chiamata Family Run, aperta a famiglie e bambini. L’evento si svolge all’aperto, in mezzo alla natura, offrendo un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta. La manifestazione è rivolta a tutti, senza limiti di età, e mira a coinvolgere il pubblico in un’attività condivisa.

Una domenica diversa dal solito da trascorrere all'aria aperta con tutta la famiglia! Domenica 15 marzo Agnosine ospita la Family Run, passeggiata collettiva nella natura per grandi e piccini. Si parte alle 9.45 per intraprendere 7 chilometri di percorso immersi tra prati e boschi. E poi? A camminata conclusa, per tutte e tutti seguiranno un delizioso Pasta Party e una bella festa, con tanto di lotteria e tanti ricchi premi. Le iscrizioni resteranno aperte fino a domenica mattina; è però consigliata la prenotazione via messaggio al 328 9565690. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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