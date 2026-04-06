Lite in discoteca a Ischitella a Pasqua 20enne pugnalato | clienti in fuga e urla Preso l'aggressore

Durante la notte di Pasqua, una lite tra giovani in una discoteca di Ischitella si è conclusa con un giovane di vent’anni ferito da un coltello. Clienti e passanti sono fuggiti tra urla e panico, mentre l’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine. Nella stessa notte, un’altra rissa tra ventenni si è verificata all’esterno di un lido sul lungomare di Castel Volturno, con un ragazzo colpito da un coltello e trasportato in ospedale a Napoli.