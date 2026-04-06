L’Iran respinge il cessate il fuoco e rilancia con un piano in 10 punti Netanyahu | Avanti con la guerra – La diretta

L’Iran ha respinto la proposta di cessate il fuoco e ha presentato un piano in dieci punti. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha dichiarato di voler proseguire con le operazioni militari. La trattativa tra Stati Uniti, Israele e Iran, che riguarda una tregua di 45 giorni, è iniziata circa 38 giorni fa. La situazione si svolge in un contesto di tensioni crescenti nella regione del Golfo.

Una tregua di 45 giorn i. È questa la base della trattativa per la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran, arrivata al suo 38esimo giorno. Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. A scriverlo è Axios. Il patto servirebbe così a concludere la guerra e fermerebbe l’ultimatum di Donald Trump, che domenica 5 aprile ha dato 24 ore di tempo a Teheran per arrendersi minacciando in caso contrario la distruzione di siti nucleari e centrali elettriche. 🔗 Leggi su Open.online

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L’Iran respinge la proposta di Trump e rilancia: le cinque condizioni per il cessate il fuocoL’Iran ha respinto la proposta degli Stati Uniti in 15 punti definendola «eccessiva», rilanciando le sue cinque condizioni per un eventuale cessate...

Temi più discussi: L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; L’Iran respinge la tregua di 48 ore proposta dagli Usa; In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); Perché l’Iran ha rifiutato la tregua di 48 ore proposta dagli Usa, sarà guerra totale.

Medio Oriente, l'Iran respinge la tregua e fa una controproposta in 10 punti - LIVEBLOGRaid di Israele su siti petrolchimici iraniani. Teheran: 'I negoziati sono incompatibili con minacce e ultimatum. Non riapriremo Hormuz in cambio di una tregua temporanea'. Ucciso in un raid il capo d ... ansa.it

Iran, «no» al cessate il fuoco: risposta in 10 punti agli UsaTeheran respingerebbe l’ipotesi di una tregua temporanea per puntare sulla fine definitiva del conflitto: lo riportano i media israeliani ... giornaledibrescia.it

Iran , Trump: “Martedì è la scadenza definitiva per un accordo con l’Iran. La loro proposta di cessate il fuoco è un grande passo ma non è sufficiente. Non possono avere armi nucleari”. Teheran avrebbe elaborato un piano di pace in 10 punti che respinge u x.com

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