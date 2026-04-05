Bastoni e l’abbraccio di San Siro | boato e standing ovation per il difensore Bellissimo tributo

Durante la partita, il difensore italiano è stato sostituito e il pubblico di San Siro ha risposto con un boato e una standing ovation. Al momento della sua uscita dal campo, i tifosi hanno applaudito calorosamente, rendendo omaggio alla sua performance. L’evento ha suscitato grande emozione tra gli spettatori presenti, che hanno dimostrato apprezzamento e riconoscimento per l’atleta.

di Alberto Petrosilli Bastoni, bellissimo tributo da parte di San Siro al momento della sostituzione del difensore italiano: standing ovation. L’ Inter di Cristian Chivu ritrova il calore di San Siro nel big match pasquale contro la Roma, trasformando la serata del 5 aprile in un manifesto di fedeltà per Alessandro Bastoni. Mentre i nerazzurri stanno portando a casa i tre punti, il boato che ha accolto il difensore all’annuncio delle formazioni ha spazzato via in un istante le scorie del fallimento azzurro a Zenica. Bastoni e l’abbraccio di San Siro: il gesto del pubblico nerazzurro. Il pubblico interista ha scelto la linea del sostegno incondizionato, rispondendo al “linciaggio” mediatico con un affetto travolgente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni e l’abbraccio di San Siro: boato e standing ovation per il difensore. Bellissimo tributo Bastoni Inter, standing ovation di San Siro per il difensore nerazzurro nel corso della sfida contro la Roma: cosa è successoCalciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di... Bastoni e l’abbraccio di San Siro: il Meazza prepara un tributo speciale per cancellare l’incubo Mondiale. E sul futuro…di Alberto PetrosilliBastoni riceverà un caloroso omaggio da San Siro nella sfida di domani sera contro la Roma: l’obiettivo è cancellare la disfatta... Temi più discussi: Momento no per Bastoni: il campo punisce, la Curva dell'Inter mostra vicinanza con un messaggio chiaro; Bastoni e l’abbraccio di San Siro | il Meazza prepara un tributo speciale per cancellare l’incubo Mondiale E sul futuro…; Bastoni e l'abbraccio di San Siro: il Meazza prepara un tributo speciale per cancellare l'incubo Mondiale. E sul futuro...; Bastoni 'protetto' da San Siro: il gesto programmato dai tifosi dell'Inter per il match contro la Roma. Ecco cosa succederà. Bastoni ‘protetto’ da San Siro: il gesto programmato dai tifosi dell’Inter per il match contro la Roma. Ecco cosa succederàBastoni, i tifosi dell'Inter a San Siro sono pronti a compiere questo gesto per il difensore contro la Roma dopo l'espulsione con la Nazionale. calcionews24.com Bastoni sommerso di fischi a San Siro dai tifosi del Milan, poi si fa male: è un derby da incuboBastoni è stato preso di mira in modo particolare durante il derby rispetto agli altri giocatori dell'Inter: i tifosi del Milan lo riempiono di fischi ... fanpage.it Chivu sostituisce Bastoni nel secondo tempo e San Siro lo omaggia con una standing ovation: il popolo nerazzurro si stringe attorno a lui facebook Inter in vantaggio a fine primo tempo a San Siro Finisce 2-1 il primo tempo tra Inter e Roma Gol del vantaggio dei nerazzurri con Lautaro al primo minuto di gioco, poi la Roma pareggia con Mancini. Nel finale Calhanoglu riporta avanti l'Inter #Corriered x.com