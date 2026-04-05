Bastoni Inter standing ovation di San Siro per il difensore nerazzurro nel corso della sfida contro la Roma | cosa è successo

Durante la partita tra Inter e Roma, il pubblico di San Siro ha tributato una standing ovation al difensore nerazzurro. L'evento è avvenuto nel corso del match, che si è disputato nella giornata di Pasqua, tra le due squadre di alta classifica. La gara ha rappresentato uno dei principali incontri della 31ª giornata di Serie A, con grande attenzione da parte degli spettatori presenti allo stadio.

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