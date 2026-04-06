L'informazione si è affermata come uno dei fronti principali nelle recenti dinamiche di conflitto, diventando un ambito strategico e decisivo. La guerra non si svolge più solo sul campo di battaglia con truppe e armamenti, ma anche attraverso la diffusione di notizie, propaganda e campagne mediatiche. In questo scenario, i mezzi di comunicazione assumono un ruolo fondamentale nel plasmare l'opinione pubblica e influenzare gli eventi.

L’Europa deve smettere di inseguire e cambiare il parametro che permette alla minaccia di perpetuarsi, ovvero la soglia di reazione: oggi è troppo alta La guerra non si combatte solo con carri armati, fanteria e missili, o almeno non più. Da anni l’Europa è bersaglio di una guerra ibrida condotta dalla Russia, e non solo, che mira a destabilizzare le democrazie dall’interno attraverso la disinformazione, la manipolazione dei social media, l’uso di bot e deepfake, l’interferenza nei processi elettorali e la polarizzazione dell’opinione pubblica. Non si tratta solo di diffondere notizie false, ma di minare la fiducia nelle istituzioni, nel giornalismo, nella scienza e nella stessa idea di verità condivisa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’informazione è l’altro, decisivo, campo di battaglia

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Russia in difficoltà: l’offensiva non decolla, le proteste sì!

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