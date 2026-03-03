Nella terza giornata dell’operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele, il bilancio umanitario in Iran si fa sempre più grave. Le autorità iraniane segnalano numerosi danni alle infrastrutture e molte persone ferite. Le comunicazioni sono state interrotte in alcune zone e le operazioni di soccorso sono in corso. La situazione nel paese rimane tesa e difficile da valutare.

Sarà lunga Pesanti raid israelo-statunitensi sulla capitale e sul resto del paese: oltre 550 gli uccisi da sabato. Nel mirino anche scuole e ospedali Sarà lunga Pesanti raid israelo-statunitensi sulla capitale e sul resto del paese: oltre 550 gli uccisi da sabato. Nel mirino anche scuole e ospedali Il bilancio umanitario in Iran assume contorni drammatici nella terza giornata dell’operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele. Le immagini che giungono dai centri urbani mostrano che il confine tra obiettivi militari e infrastrutture civili è tragicamente sfumato. L’episodio si è consumato nel sud del Paese, nella città di Minab. Secondo quanto confermato da fonti locali, è cresciuto il bilancio dell’attacco missilistico che sabato ha colpito in pieno una scuola elementare femminile: 165 bambine uccise e 96 ferite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Teheran campo di battaglia»

Leggi anche: Campo largo o campo di battaglia? Cosa esce dal sondaggio sulla leadership

Leggi anche: Quando il matrimonio diventa un campo di battaglia

Iran: new battlefield for America

Altri aggiornamenti su Teheran campo

Discussioni sull' argomento Iran, le scuole non sono campi di battaglia; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Trump: 4-5 settimane di attacchi all’Iran; L’AI di Anthropic usata nei raid Usa contro l’Iran: la questione non è etica, ma istituzionale.

Teheran non è il vero obiettivo. Occorre guardare più a EstIl Medio Oriente sta portando il mondo intero in una nuova fase, attenti a non dedicare troppa attenzione al dito dimenticando di osservare la luna. All’alba Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’of ... formiche.net

Golfo in fiamme, la guerra lanciata da Usa e Israele all’Iran si allarga. Teheran è un campo di battaglia, monarchie arabe sotto una pioggia di missili. Tel Aviv torna a colpire Beirut. Trump non mette limiti: durerà «tutto il tempo che serve». E non esclude l’invasi - facebook.com facebook

Geopolitica, tra Iran e Usa il campo largo ha perso l'orientamento x.com