Pallavolo Galassi | Rientro in campo e nuova battaglia contro il tumore serve altro intervento

Gianluca Galassi torna in campo, ma la sua lotta contro il tumore non è finita. Il giocatore della Gas Sales Bluenergy ha annunciato sui social di dover affrontare un nuovo intervento chirurgico. La malattia, scoperta a inizio gennaio, continua a tenerlo sotto pressione, e ora si prepara a una nuova sfida.

Gianluca Galassi, il pallavolista piacentino della Gas Sales Bluenergy, ha annunciato sui social network la necessità di sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico, rivelando che la sua battaglia contro il tumore al testicolo, diagnosticato all’inizio di gennaio, non è ancora conclusa. Il rientro in campo, avvenuto oggi 7 febbraio, durante la partita contro Trento, è stato accolto con grande emozione dai tifosi, ma oscurato dall’annuncio di questa ulteriore complicazione. Galassi ha espresso la sua gratitudine ai medici per avergli concesso anche solo un breve ritorno all’attività agonistica, sottolineando come la sfida più difficile si svolga al di fuori del campo da gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Galassi Pallavolo

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza informa che Gianluca Galassi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al testicolo.

Gianluca Galassi, centrale della nazionale italiana di pallavolo, ha condiviso pubblicamente il suo percorso di cura, annunciando di aver subito un intervento per rimuovere un tumore ai testicoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Galassi Pallavolo

Galassi, in campo dopo l'operazione per il tumore: «Sensazione fantastica, ma adesso devo fermarmi di nuovo». VIDEOPer il centrale della Gas Sales Bluenergy una gara intera a un mese esatto dall'intervento. «Ma per risolvere tutto serve un nuovo stop» ... sportpiacenza.it

L’annuncio shock di Gianluca Galassi: Ho un tumore al testicolo. Ma tornerò presto, promessoIl mondo dello sport e della pallavolo in particolare si stringe attorno a Gianluca Galassi, il 28enne centrale di Piacenza dell'Italvolley che ha annunciato via social la scioccante notizia della sua ... fanpage.it

Gianluca Galassi è uno dei supercampioni della pallavolo azzurra: per due volte ha fatto parte dell'Italia che ha vinto il titolo mondiale, l'ultima solo pochi mesi fa. Da qualche giorno è in ospedale, in cura per un tumore a un testicolo. Non solo non ha perso il s facebook

Annuncio di Gianluca Galassi. Il giocatore di Piacenza e campione del Mondo con l'ItalVolley è stato sottoposto a intervento chirurgico per un tumore al testicolo: operazione perfettamente riuscita, con la promessa di tornare presto in campo. Ti aspettiamo, Gia x.com