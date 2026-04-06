Lindsey Vonn Sofia Goggia Federica Brignone e il prezzo del successo | come il corpo e la mente sfidano infortuni e resilienza

Durante le ultime Olimpiadi di Milano-Cortina, atlete di successo si sono trovate ad affrontare infortuni e recuperi complessi. Tra cadute spettacolari e riprese sorprendenti, i loro percorsi hanno mostrato come il corpo e la mente siano messi alla prova in modo intenso. La loro resilienza ha portato a ritorni in pista che hanno attirato l’attenzione e suscitato ammirazione. Questi episodi hanno evidenziato la durezza delle sfide che affrontano nel mondo dello sport professionistico.

Le storie di Lindsey Vonn, Sofia Goggia e Federica Brignone lo raccontano in modo diverso, ma convergente. Infortuni gravi, recuperi accelerati, ritorni in gara che non coincidono mai con un vero ritorno alla condizione iniziale. E a distanza di settimane da un’Olimpiade che ha rimesso al centro il lato più estremo dello sci resta una domanda che questo sport continua a sollevare: quanto costa, davvero, arrivare fino a lì? Certo, le cadute fanno parte dello spettacolo. Le immagini rallentate, le analisi tecniche, i replay diventano materiale da commento. Ma dietro ogni impatto c’è un corpo che non è nuovo al trauma, un organismo che negli anni ha imparato a convivere con svariate cicatrici; visibili e invisibili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lindsey Vonn, Sofia Goggia, Federica Brignone e il prezzo del successo: come il corpo e la mente sfidano infortuni e resilienza Leggi anche: Sofia Goggia, bronzo in discesa libera: vince l'americana Johnson, caduta choc per Lindsey Vonn. Decima Federica Brignone Tarvisio in festa per la Coppa del Mondo, l'attesa è per Sofia Goggia e Lindsey VonnLe regine della velocità dello sci alpino tornano protagoniste sulle Alpi Giulie per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Temi più discussi: Aicher già seria rivale di Shiffrin, Odermatt dominante: i voti ai protagonisti; Val di Fassa, da oggi le velociste azzurre si allenano su La VolatA: dove vedere la neo campionessa del mondo Laura Pirovano le altre donne jet nei test sulla Ski Area San Pellegrino - Dolomiti Superski; La stazione sciistica della sua Jackson Hole dedica una cabinovia dorata a Breezy Johnson: 'Splendido'; Sci alpino, le sciatrici ritirate dopo la stagione 2026. Salutano Stuhec, Ando e Direz, nessuna italiana. Michela Moioli: le medaglie, l'idolo Lindsey Vonn e l'amicizia con Sofia Goggia. Chi è la campionessa olimpicaQuattro medaglie olimpiche in carriera, di cui due nelle Olimpiadi di casa, quelle di Milano-Cortina. La storia di Michela Moioli sullo snowboard nasce in terza elementare quando, sotto consiglio di m ... corrieredellumbria.it Sofia Goggia guida in superG, Vonn fuori gioco in discesaArchiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, lo sci alpino torna protagonista nella Coppa del Mondo. Sofia Goggia si trova al centro della scena, indossando il pettorale rosso di leader ... it.blastingnews.com Lindsey Vonn torna a camminare dopo l’infortunio: “Troverò sempre un modo per rialzarmi”. Il video toccante Link nei commenti facebook Lindsey Vonn torna a camminare dopo l’infortunio: “Troverò sempre un modo per rialzarmi”. Il video toccante x.com