Tarvisio in festa per la Coppa del Mondo l' attesa è per Sofia Goggia e Lindsey Vonn

Tarvisio si prepara ad accogliere con entusiasmo gli appassionati di sci alpino, in occasione di un evento di grande rilievo. Le atlete Sofia Goggia e Lindsey Vonn sono al centro dell’attenzione, pronte a competere sulle piste delle Alpi Giulie. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per gli amanti dello sport e per il territorio, che si avvicina con entusiasmo a una delle tappe più significative della Coppa del Mondo.

Le regine della velocità dello sci alpino tornano protagoniste sulle Alpi Giulie per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Nel fine settimana del 17 e 18 gennaio, Tarvisio ospita la Audi Fis Ski World Cup, riportando la Coppa del Mondo femminile di sci alpino in Friuli Venezia Giulia.

Coppa del Mondo sci alpino Tarvisio 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara a vivere una nuova tappa e prosegue, a ritmo sempre più sostenuto, l'avvicinamento alle Olimpiadi di ... oasport.it

Tarvisio Coppa del Mondo Sci 2026: Snow Control OK, date e programma gare - Coppa del Mondo femminile sci alpino a Tarvisio 2026: via libera FIS, Discesa Libera e Super G il 17- discoveryalps.it

Buona festa della Befana e un saluto da Tarvisio a tutti! Tarvisio, nota località turistica Friulana, abbracciata da tre stati, Italia, Austria e Slovenia. facebook

