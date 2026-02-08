Sofia Goggia bronzo in discesa libera | vince l' americana Johnson caduta choc per Lindsey Vonn Decima Federica Brignone

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa di Cortina, portando a casa un’altra medaglia olimpica dopo le vittorie di PyeongChang e Pechino. La gara è stata vinta dall’americana Johnson, mentre Lindsey Vonn ha subito una caduta spettacolare e choc. Federica Brignone si piazza decima.

Sofia Goggia non scende dal podio olimpico. Dopo l'oro a PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022, la campionessa azzurra si prende il bronzo nella discesa di Cortina. Stavolta arriva la medaglia del valore meno pregiato, ma ottenuta in casa e davanti al pubblico italiano. È per questo una gemma pesante. Non è bastata una gara tutta d'attacco alla bergamasca, che commette alcune sbavature che le hanno impedito di vincere. Chissà se quanto accaduto pochi minuti prima, ossia la caduta con grave infortunio dell'amica-rivale Lindsey Vonn possa aver influito sul rendimento di Goggia che, comunque, ha dimostrato di essere sul pezzo.

