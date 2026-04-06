L' incredibile vita sotterranea a Pian del Tivano tra grotte e labirinti

A pochi chilometri da una località in provincia di Como si nasconde un mondo sotterraneo che affascina chi lo esplora. Tra grotte e labirinti, questa area presenta un sistema di tunnel e cavità poco noto, accessibile a chi si avventura sotto la superficie. In superficie, il paesaggio si mostra con boschi di faggi e betulle, con sentieri sereni e viste panoramiche che contrastano con la complessità del mondo nascosto sottoterra.

Esiste un luogo in provincia di Como capace di sorprendere anche gli escursionisti più esperti. In superficie appare come uno dei tanti paesaggi familiari della Lombardia: boschi di faggi e betulle, sentieri tranquilli e panorami dolci. Ma sotto i piedi, invisibile e silenzioso, si estende uno dei sistemi sotterranei più straordinari d’Italia. Siamo sul Pian del Tivano, nel cuore del Triangolo Lariano, nel territorio di Sormano. Qui si nasconde il sistema di grotte più lungo del Paese: oltre 80 chilometri di gallerie scavate nella roccia nel corso di milioni di anni. Il protagonista di questo mondo sotterraneo è il Calcare di Moltrasio, una roccia risalente a circa 180 milioni di anni fa. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Ecco la neve in Lombardia: Bormio e Livigno da cartolina, nel Comasco imbiancata Pian del Tivano Torna Carini sotterranea: domenica tour guidato tra grotte e catacombeRitorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia.