Torna Carini sotterranea | domenica tour guidato tra grotte e catacombe

Domenica, a Carini, torna l’appuntamento con l’esplorazione sotterranea. Un tour guidato accompagnerà i visitatori tra grotte e catacombe, permettendo di scoprire due dei siti ipogei più importanti della Sicilia occidentale. L’iniziativa offre l’occasione di immergersi nella storia e nella geologia di questa zona, con un percorso tra antiche strutture e ambienti nascosti sotto terra.

Ritorna l'appuntamento nella provincia di Palermo con l'avventura, la storia e la geologia. Grazie infatti all'iniziativa "Carini sotterranea" sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la riserva naturale Grotta dei Puntali, quest'ultima aperta tutti i giorni da lunedì a sabato ed eccezionalmente, in occasione di questa iniziativa, anche la domenica.Un'escursione divertente e didattica, adatta a tutta la famiglia, alla scoperta di antichi affreschi datati al IV secolo e di una grotta usata sin dalla Preistoria e adesso habitat per molta fauna locale.

