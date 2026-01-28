Ecco la neve in Lombardia | Bormio e Livigno da cartolina nel Comasco imbiancata Pian del Tivano

La neve torna a coprire la Lombardia. A Livigno e Bormio si è accumulata una buona quantità di neve, creando paesaggi da favola. In Comasco, invece, Pian del Tivano si è imbiancato, regalando uno spettacolo che fa pensare alle cartoline di montagna. La neve sta attirando sciatori e turisti, pronti a godersi le piste e i panorami.

Nevica in Lombardia, in particolare nelle province di Como e Sondrio. A Livigno (Sondrio) diversi centimetri di neve, che contribuiscono a uno scenario da cartolina. Una buona notizia in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, al via il 6 febbraio. Tanta neve anche nel Triangolo Lariano, in provincia di Como: a Pian del Tivano tra ieri sera, martedì 27 gennaio, e oggi, mercoledì 28 gennaio, i fiocchi di neve hanno fatto capolino. Ma cosa dicono le previsioni per le prossime ore? Freddo, neve e pioggia fino a quando? Le previsioni meteo per il weekend a Milano e in Lombardia Come sottolineato dalle previsioni della Regione Lombardia, fino al tardo pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni sparse su tutta la regione di intensità variabile da debole a moderata, in graduale attenuazione sui settori occidentali; dalla sera deboli diffuse solo su Alpi e Prealpi, altrove solo isolate residue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L’allerta neve nel Comasco e in Lombardia è stata emessa dalla Protezione civile per venerdì 23 gennaio 2026.

