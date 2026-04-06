Lincoln City guadagna la promozione in secondo livello per la prima volta in 65 anni

Il Lincoln City ha ottenuto la promozione in secondo livello per la prima volta in 65 anni, una conquista che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra ha concluso la stagione con risultati che le hanno permesso di salire di categoria, portando a un cambiamento significativo nel proprio percorso sportivo. La notizia ha generato reazioni di vario genere, con alcuni che hanno espresso soddisfazione e altri che hanno sollevato dubbi.

2026-04-06 21:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Lincoln City si è assicurato la promozione al campionato dopo che un vincitore nel recupero ha sigillato la vittoria sul Reading e ha confermato il suo ritorno in seconda divisione per la prima volta in 65 anni. Alla squadra di Michael Skubala sarebbe bastato un punto, ma Jack Moylan ha assicurato tutti e tre con un gol decisivo nel pieno del recupero. Il risultato lascia Lincoln con un divario incolmabile rispetto al terzo posto nella League One, confermando il suo posto nella campagna del campionato 2026-27. L’ascesa di Lincoln segna la fine di una lunga assenza dal secondo livello, che risale al 1961. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Reggiana: i granatini sbancano lecco (secondo in classifica) segnando 5 gol uno più bello dell’altro. prima volta in "zona promozione». La Primavera entra prepotentemente nei playoffLECCO 2 REGGIANA 5 LECCO: Tscholl, Polonioli, Meleddu (30’ st Santulli), Pappotti, Balliano (40’ st Nastri), Bernasconi, Tondi (24’ st Riva), Nova... Lincoln City-Bradford City (martedì 27 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLincoln City e Bradford City, due squadre in lotta per la promozione in Championship, saranno di fronte martedì sera.