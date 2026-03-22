Reggiana | i granatini sbancano lecco secondo in classifica segnando 5 gol uno più bello dell’altro prima volta in zona promozione La Primavera entra prepotentemente nei playoff

La Reggiana ha vinto a Lecco con un punteggio di 5-2, segnando gol spettacolari e conquistando per la prima volta la zona promozione. I granatini hanno sferrato cinque reti contro la seconda in classifica, con i marcatori che hanno messo in mostra diverse giocate di qualità. Nel frattempo, la squadra Primavera ha ottenuto l’accesso ai playoff, un risultato importante per il settore giovanile.

LECCO 2 REGGIANA 5 LECCO: Tscholl, Polonioli, Meleddu (30’ st Santulli), Pappotti, Balliano (40’ st Nastri), Bernasconi, Tondi (24’ st Riva), Nova (40’ st Hugony), Alaoui, Cosi (24’ st Fumagalli), Arena. A disp. Cerri, Fiore,, Scalderri, Vergato, Spreafico, Locarno, Lebyad. All. Mazzoleni. REGGIANA: Fajt, Gilli, Ferretti, Suarez (20’ st Visentin), Ezinwa, Mirri, Conte (40’ st Begolli), Ledain, Cavaliere (20’ st Diletto), Maisterra (13’ st Turchi), Sosna. A disp. Cacciamani, Pecorella, Carpi, Alizoni, Ciobanu, Miceli, Pirruccio, Conde. All. Costa. Arbitro: Papi di Prato. Reti: 5’ e 10’ Maisterra (R), 34’ rig. Cavaliere (R), 45’ Cosi (L); 13’ st Nova (L), 32’ st Conte (R), 46’ st Ledain (R). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Reggiana: i granatini sbancano lecco (secondo in classifica) segnando 5 gol uno più bello dell’altro. prima volta in "zona promozione». La Primavera entra prepotentemente nei playoff Articoli correlati Reggiana per la prima volta in zona play-out: a Catanzaro sconfitta per 2-0Catanzaro, 7 febbraio 2026 – Niente da fare: a Catanzaro finisce 2-0 per i giallorossi e i granata incappano nell’ottava sconfitta nelle ultime dieci... L’Inter prima trema col Pisa e poi dilaga segnando 6 gol: fuga nerazzurra in testa alla classificaL'Inter batte 6-2 contro il Pisa dopo essere stata sotto di due gol a inizio primo tempo.