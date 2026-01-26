In vista della sfida tra Lincoln City e Bradford City, si analizzeranno formazioni, quote e pronostici. La partita, prevista per martedì 27 gennaio 2026 alle ore 20:45, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, attualmente impegnate nella corsa per la promozione in Championship. Ecco un quadro completo delle informazioni utili per seguire l’incontro.

Lincoln City e Bradford City, due squadre in lotta per la promozione in Championship, saranno di fronte martedì sera. I padroni di casa hanno 52 punti in classifica di League One conquistati in 27 partite mentre gli ospiti sono staccati di sei lunghezze ma devono recuperare una partita rispetto questi avversari. I Bantams vengono però. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lincoln City-Bradford City (martedì 27 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Lincoln City Bradford City

Analisi della partita Cardiff-Barnsley, martedì 27 gennaio 2026 alle 20:45.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lincoln City Bradford City

Argomenti discussi: Blackpool FC - Northampton Town | pronostico & migliori quote | 24.01.2026; Doncaster Rovers - Wigan Athletic FC | pronostico & migliori quote | 24.01.2026; Lincoln City-Bradford City (martedì 27 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Lincoln City - Bradford City con quote del match di league one 27-01-26.

A real six-pointer! Lincoln City vs Bradford City match preview (SkyBet League One)The 2025/26 season has seen Lincoln City welcome world champions Chelsea to the LNER Stadium as well as recent Premier League sides Luton Town, Cardiff City and Huddersfield Town. Despite that, ... thelinc.co.uk

Preview: Lincoln City vs Bradford City - prediction, team news, lineupsSports Mole previews Tuesday's League One clash between Lincoln City and Bradford City, including predictions, team news and possible lineups. sportsmole.co.uk

Robert Redford and Meryl Streep at the Film Society of Lincoln Center 35th Gala Tribute to Meryl Streep on April 14, 2008, in New York City. #RobertRedford #MerylStreep #friends - facebook.com facebook